Автор «Гарри Поттера» пожертвовала миллион фунтов стерлингов для жертв домашнего насилия

03.05.2020, 23:25, Новости дня

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь жертвам домашнего насилия и бездомным во время пандемии коронавируса, которым, предположительно, переболела она сама.

Британская писательница сообщила, что деньги будут разделены между двумя благотворительными организациями, Crisis и Refuge, которые помогают бездомным и жертвам домашнего насилия, соответственно.

«Как обычно, во времена подобных кризисов, больше всего страдают беднейшие и самые уязвимые», – написала она в «Твиттере».

Месяц назад 54-летняя Роулинг сообщила, что выздоровела после предполагаемого случая COVID-19, проболев две недели.