Патриарх Кирилл попросил состоятельных россиян помочь священникам

03.05.2020, 23:20, Новости дня

В связи с закрытием храмов на карантин патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл призвал россиян материально помочь священнослужителям. Об этом говорится в его обращении по случаю дня святых жен-мироносиц, опубликованном 3 мая на сайте РПЦ.

“Боль эта в моем сердце всякий раз, когда… я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки. Но как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям”, – сказал Кирилл.

По его словам, его мольбы были услышаны.

“Может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему”, – заявил глава РПЦ.

Он также подчеркнул, что “с самого начала этой ситуации” ему было понятно, что речь идет об “опасном и коварном недуге”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

29 марта Кирилл призвал верующих не посещать церкви из-за COVID-19.