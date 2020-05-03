Крым вернут, Шредера уволят – Витренко о призыве экс-канцлера отменить антироссийские санкции

03.05.2020, 23:20, Новости дня

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уволят из подразделения российской компании “Газпром” Nord Stream AG. Об этом 3 мая в Facebook заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Так он прокомментировал призыв Шредера к немецкому правительству отменить санкции против РФ. Экс-канцлер считает, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине.

“Когда-то не так давно Александр Медведев, второй человек в “Газпроме”, сказал, что скорее Земля будет вращаться вокруг Луны, чем Россия продолжит транзит через Украину после 2019 года. Это утверждение использовали агенты России по всему миру, тот же Шредер, как аргумент, что нужно разрешить “Северный поток – 2″, иначе Европа и Германия останутся без газа. Но мы, причем вместе с другими немцами, с настоящими европейскими ценностями, во главе с фрау [канцлером Ангелой] Меркель, заставили Россию продолжить транзит и еще заплатить Украине $5 млрд компенсации”, – написал Витренко.

Он подчеркнул, что “Северный поток – 2” до сих пор не построен, а Медведева уволили из “Газпрома”.

“Так же будет с украинским Крымом и Шредером. Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры “Газпрома”, – заявил топ-менеджер “Нафтогазу”.

Колись не так давно, Олександр Медвєдєв, друга людина в Газпромі, сказав, що скоріш Земля буде обертатися навколо… Posted by Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko on Pühapäev, 3. mai 2020

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом “Северный поток”. С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров “Роснефти”.

В 2019 году Шредер говорил, что украинский Крым Россия аннексировала законно.

Канцлер Германии Ангела Меркель признавалась, что ее огорчает карьера Шредера в компании, находящейся в европейском санкционном списке.

25 марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном раз.говоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.

3 апреля Украина заблокировала попытку России провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для смягчения антироссийских санкций.