Нет доказательств, что высокая смертность от коронавируса связана с дефицитом витамина D – ВОЗ

03.05.2020, 23:20, Новости дня

На данный момент нет доказанной связи между дефицитом витамина D с высокой смертностью от коронавируса в отдельных странах. Об этом российскому агентству РБК заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Препринт исследования ученых из фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии “Роль витамина D в профилактике заражения и смертности коронавирусной болезни COVID-19” был опубликован в нерецензируемом журнале Research Square 8 апреля.

Авторы сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран, затронутых коронавирусом, со статистикой смертности от COVID-19. Исследователи обнаружили, что особенно низкий уровень витамина наблюдается у жителей Испании и Италии, и чаще всего – среди пожилых людей, являющихся самой уязвимой перед коронавирусной инфекцией группой населения, отмечает РБК.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразилось 3,47 млн человек, умерло 245 тыс., выздоровело около 1,11 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.