Праздники в самоизоляции: если сорваться, второй волны не избежать

03.05.2020, 23:15, Новости дня

Как люди проводят эти необычные майские праздники?

Сразу на въезде — красным по белому: "Карантин". Это город Павлово в Нижегородской области. Восьмой по счету, что пришлось полностью закрыть из-за вспышки коронавируса. Подтвержденных случаев здесь уже около двухсот. И цифры продолжают неуклонно расти.

Смертельная инфекция стремительно шагает по стране. Коронавирус не выбирает, столица или глубинка. Вот Мурманская область. Здесь очаг заражения — небольшое село Белокаменка на берегу Кольского залива. Вахтовый городок строителей и почти полторы тысячи заболевших.

Оставаться дома — это пока единственное жизненно важное правило. Для всех. Но дисциплина по-прежнему хромает. Не сидится дома жителям Петербурга. Индекс самоизоляции на этих выходных рухнул из-за массовых прогулок.

Утренний обход в городской больнице №40. Сюда везут самых тяжелых больных. В реанимации на искусственной вентиляции легких — 39 пациентов.

А вот как выглядит самоизоляция на Дальнем Востоке. Вопреки здравому смыслу местные байкеры открывают мотосезон. Сезон пляжный тоже стартовал досрочно. Тех, для кого здоровье — свое собственное и окружающих — вовсе не ценность, об опасности предупреждают патрули, выписывают штрафы. Но безответственности нет предела. Причины нарушений у каждого свои.

Такая беспечность обходится слишком дорого. В Северной Осетии из-за противников самоизоляции рост числа заболевших всего за неделю увеличился в 2,5 раза. И есть только один способ его остановить. Это, кажется, здесь начинают понимать.

В Чечне до конца майских праздников остановили работу общественного транспорта. А 2 мая открыли новый детский инфекционный корпус в республиканской больнице. Здесь теперь будут принимать пациентов с коронавирусом.

А это уже Дагестан. И еще одна больница, которую перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Здесь 136 коек — ровно столько заболевших в республике за сутки.

Ну, а в самом западном регионе страны на дорогах — блокпосты. Останавливают каждого. Вереница машин тянется к морю. Но доедут лишь те, кто в курортных городах живет или работает. Посторонним въезд запрещен.

Это уж точно самый необычный Первомай. На пустынных улицах столицы почти ни души. Исключительно трудящиеся. Без транспарантов и лозунгов. Это ведь не демонстрация — генеральная уборка. По всей Москве — 4,5 тысячи машин. Синхронно запускают фонтаны. Так обычно снижают градус в жару, когда город раскален. Но сейчас — другая задача.

300 миллионов квадратных метров. Дороги, парковки, пешеходные переходы — все очищают специальным раствором. Формула чистоты — средство с хлором. Ни следов, ни разводов. Все, к чему прикасаемся, обеззараживают.

"Вирус, который попадает на покрытия, который воздушным путем передается, при такой обработке безусловно уничтожается. Тем более в подъезде. Делаем обработку стен, поручней, лифтовых кабин, почтовых ящиков. Для этой работы сегодня привлечены примерно 70 тысяч человек", — сообщил Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

И все же это — лишь профилактика. Остановить распространение смертельной инфекции могут только карантинные меры. Но понимают это далеко не все. Удивительная беспечность — в парках Подмосковья. В Первомай гуляют семьями. Почти две тысячи протоколов. Непростительно много в условиях пандемии.

"Задача — сделать так, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки или устраивать дискотеки в микрорайонах. Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Врачи, которые в этих невероятно сложных условиях работают и уже практически живут, просят всех нас лишь об одном — позаботиться о себе самостоятельно и остаться дома, пока они спасают жизни.

О подвиге врачей на литургии говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ограничения на майские праздники вводят по всей стране. На юге, где туризмом живут, туристов теперь не ждут — проверяют прописку. Въезд — только для своих.

Из самолета — на карантин. Две недели полной изоляции в обсерваторе строгого режима. Курортный сезон тоже на карантине. Традиционного карнавала, что в эти дни каждый год проходил в Ялте, конечно, не будет. Следующая неделя — момент истины. Если сорваться сейчас, второй волны уже не избежать.

Текст:

"Вести недели"