Зрителями Doctor Jazz Party стали около двух миллионов человек

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03.05.2020, 23:15, Новости дня

В режиме самоизоляции популярность набирают флешмобы. А в эти дни на разных языках, на различных континентах звучат песни о войне и Победе. 8 мая на телеканале "Культура" онлайн пройдет фестиваль "Дорога на Ялту" вокалистов из Польши, Франции, Италии, Израиля, Китая, с Кубы. Петь артистам пришлось из дома. Единой композицией прозвучала песня "День Победы", исполненная коллективами народов Поволжья. Мужской хор "Достоевский" из Австралии спел "На поле танки грохотали". Духоподъемную песню "Три танкиста" исполнил американский хор Шиллеровского института.

30 апреля, в Международный день джаза, на платформе крупнейшей в Европе, социальной сети "ВКонтакте", состоялся семичасовой джазовый марафон в поддержку российских врачей Doctor Jazz Party с участием артистов из десяти стран. Это самое значительное международное культурное событие в РФ в период эпидемии организовано информационным агентством "Россия сегодня" и компанией "Красный квадрат" при поддержке РФПИ.

Открыла марафон Лариса Долина. Ярко звучал басс-саксофон Сергея Головни. С крыши шанхайского небоскрёба слова поддержки отправила китайская вокалистка Джасмин.

"Здравствуйте, мои дорогие русские врачи и медсестры. Мы — Джасмин и ее джазмены из Китая. Мы знаем, что вы — настоящие герои, вы боретесь с ужасной инфекцией COVID-19, и мы желаем вам всего самого лучшего. Берегите себя!" – сказала певица.

Закрыл марафон лауреат премии "Грэмми" Рэнди Бреккер из США.

Марафон стал возможен благодаря сотрудничеству мировых звезд с крымским фестивалем Koktebel Jazz Party. Зрителями проекта стали около двух миллионов человек. Все собранный средства через фонд "Живой" отправлены в помощь российским больницам.

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"Вести недели"



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