Следующий футбольный сезон в Англии может пройти без болельщиков

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03.05.2020, 23:15, Новости дня

Чемпионат Англии по футболу в сезоне 2020/21 может пройти без болельщиков. Это связано с отсутствием вакцины от коронавируса.

Пока в Англии не решили когда возобновится прерванное первенство страны. Равно, как и неизвестно в каком формате пройдет остаток чемпионата и пройдет ли он вообще. Однако англичане расматривают возможность проведения следующего сезона без зрителей.

В Англии считают, что не стоит возвращать зрителей на трибуны, пока не будет создана вакцина от COVID-19. Скорее, всего она появится не раньше середины 2021 года.
 



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