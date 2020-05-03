Следующий футбольный сезон в Англии может пройти без болельщиков

03.05.2020, 23:15, Новости дня

Чемпионат Англии по футболу в сезоне 2020/21 может пройти без болельщиков. Это связано с отсутствием вакцины от коронавируса.

Пока в Англии не решили когда возобновится прерванное первенство страны. Равно, как и неизвестно в каком формате пройдет остаток чемпионата и пройдет ли он вообще. Однако англичане расматривают возможность проведения следующего сезона без зрителей.

В Англии считают, что не стоит возвращать зрителей на трибуны, пока не будет создана вакцина от COVID-19. Скорее, всего она появится не раньше середины 2021 года.

