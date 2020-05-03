 

Анна Седокова готова «танцевать на столах и делать глупости» после самоизоляции

03.05.2020, 23:09, Разное

Анна Седокова признается, что готова танцевать на столе и совершать глупости после самоизоляции. Также вокалистка чувствует, карантин скоро закончится.
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала пост, где описала свои чувства от времяпровождения в самоизоляции. Знаменитость выгуливает собаку и ощущает радость, что скоро «все это» завершится. Артистка предвкушает будущие фото в купальнике, отдых на пляже с друзьями. Она считает, что уже готова делать глупости и танцевать на столе, записывать композиции и собирать людей на концерты. Певица призналась и в своем желании начать наконец-то зарабатывать деньги.

Однако Анна Седокова добавила, это лишь ее мысли, и ситуация остается неопределенной, а пока необходимо продолжать наслаждаться общением с близкими людьми. Также вокалистка радуется, что все ее родные здоровы. Свои размышления она подкрепила снимком, где лежит на траве, наслаждаясь погодой.



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