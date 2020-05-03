 

В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

03.05.2020, 23:08, Новости дня

За сутки в Москве скончались 35 пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них был подтвержден диагноз «пневмония», передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 764 человека, у которых был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

2 мая сообщалось, что за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Рубль ищет “дно” из-за мирового перепроизводства нефти

10.04 / Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска

27.04 / Регионы озадачили вопросом профилактики домашнего насилия

05.04 / Наводим красоту: в Москве разрешили работать салонам красоты, баням и саунам

31.03 / Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

20.04 / Максим Фадеев занялся производством коек для больниц

29.03 / Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

01.05 / Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД

27.03 / Учеными доказано, что время невозможно повернуть вспять

02.04 / Пика эпидемии ещё нет, а американская медицина уже работает на пределе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска