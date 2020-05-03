В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

03.05.2020, 23:08, Новости дня

За сутки в Москве скончались 35 пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них был подтвержден диагноз «пневмония», передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 764 человека, у которых был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

2 мая сообщалось, что за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.