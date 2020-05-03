 

Виктория Боня заявила, что для нее неприемлемо воссоединение с «бывшими»

03.05.2020, 22:53, Разное

Российская знаменитость Виктория Боня отметила, что не может возвратиться к прошлым отношениям. Модель не приемлет возобновление связей с бывшими возлюбленными.
Виктория Боня 3 мая обнародовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram. Телезвезда поделилась новой фотографией и пояснила о собственном мнении об отношениях с экс-возлюбленными. Отечественная знаменитость в настоящее время проживает в Каннах в доме отца родной дочери Анджелины Алекса Смерфита. Ей удалось сохранить с бывшим избранником хорошие отношения. Всей семьей они собираются за столом, а также вместе занимаются физкультурой.

Некоторые фанаты предположили, что Виктория Боня может сойтись с Александром Смерфитом, но в очередной публикации российская модель разрушила их надежды. Она заявила о нежелании возвращаться к бывшим мужчинам, потому как для нее это табу. «Что разбито, уже не склеить», – уверена Виктория Боня.



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