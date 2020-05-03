Тутта Ларсен на карантине рекомендует редкие книги, мультфильмы и кино

03.05.2020, 22:53, Разное

Тутта Ларсен находится в самоизоляции и советует подписчикам, какие просмотреть малоизвестные кинокартины и мультфильмы, прочитать книги. Также телеведущая пояснила рецепт своего фирменного салата.

На личной странице в Instagram Тутта Ларсен делится различными способами развлечений на карантине. Знаменитость много читает и может даже начать несколько книг одновременно. Также во время эпидемии ведущая наслаждается просмотром редких и малоизвестных фильмов. Телезвезда сообщает, что эти картины оставили глубокий след в ее душе. Они очень душевные и светлые, способны подарить всем тепло и надежду. Тутта Ларсен с детьми смотрят и мультфильмы. Ее семья любит пересматривать редкие проекты, многие из которых были номинированы на премию «Оскар».

Телеведущая советует подписчикам заниматься спортом. Хоть многие любят тренажерный зал, но поддержать себя в форме можно и в домашних условиях. Сама она не забывает о зарядке и даже сбросила лишние килограммы.

В одном из постов Тутта Ларсен поделилась и рецептом яркого, полезного салата. Звезда успевает вести хозяйство и заниматься собственным саморазвитием. Ведущая учит норвежский язык, а вечером все поют под гитару. Знаменитость советует посвятить свободное время время общению с родными, ведь в этот период родители могут много узнать о своих детях и сблизиться с ними.