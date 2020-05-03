“Вот это телочка”: Ковальчук услышала высшую похвалу от мужа

03.05.2020, 22:42, Разное

Находясь на самоизоляции, многие звезды перестали следить за своей внешностью, некоторые же, наоборот, решили попробовать непривычные преображения. Например, красавица Юлия Ковальчук во время карантина превратилась в домохозяйку и отложила кисти для макияжа в сторону. Однако недавно певица все же рискнула скрасить будни мейкапом. Также Юлия сделала романтическую укладку и запечатлела себя. Снимок появился в инстаграм-аккаунте знаменитости.

Образ очень понравился ее мужу Алексею Чумакову. Певец не смог сдержаться и сказал: “Вот это телочка”. Некоторые посчитали бы такой комментарий оскорблением. Однако Ковальчук восприняла оценку супруга, как наивысшую похвалу. К слову, Юлия привела себя в порядок не просто так. Она готовилась к онлайн-интервью с журналистами.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук стала гостьей передачи “Судьба человека”. Певица рассказала Борису Корчевникову о начале отношений с Алексеем Чумаковым. Их роман начался на проекте “Танцы на льду”. Там будущие супруги много времени проводили вместе, виделись на тренировках. Однако они были не свободны. Чтобы начать отношения, Юлия и Алексей расстались с бывшими возлюбленными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Ноя 2018 в 10:35 PST