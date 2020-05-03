Мнение: Жилищные условия троллей 83-го Центра ИПCО

03.05.2020, 22:30, Разное

Жилищные условия троллей 83-го Центра ИПCО

Представляем вашему вниманию список офицеров 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Как не трудно заметить, большая часть из них либо использует служебное, либо съемное жилье.

Также представлены личные телефоны «дочерей офицеров», позвонив по которым, вы можете пожелать им удачи в получении новой жилплощади и поинтересоваться, так ли все однозначно в кабинетах Оперативного Командования «Юг», где не только решается вопрос с производством фейков про «ужасы жизни в Крыму», но и идет борьба за улучшение жилищных условий.



Редакция ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/telefony-docherey-ofitserov-sso-vsu/ – цинк

В общем, явно недоплачивают героям дивана и клавиатуры. Хотя с учетом того, как они работают, наверное по мощам и елей.

Плюс еще.

Хакеры из "Берегини" опубликовали личные данные большого поклонника НАТО, подполковника Мазепы, переписка https://bg14.org/2020/04/22/voennyj-turizm-v-vsu-na-uchebu-po-blatu-za-kordon-s-jeskortom-a-v-nato-za-magnitikami-i-pobuhat/ которого гуляла по Телеграму пару недель назад, с яркими описаниями жизнив "панов-офицеров" за пределами парадных сюжетов о могуществе ВСУ.

Ознакомиться можно тут https://bg14.org/2020/04/30/podpolkovnik-mazepa-aleksej-alekseevich/ Судя по содержанию, ломанули его учетки в соц.сетях.

Там же до кучи выложен утащенный откуда-то секретный документ https://bg14.org/2020/04/30/sekretnyj-dokument-upravlenija-grazhdansko-voennogo-sotrudnichestva-vsu/ управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подписанный полковником Ноздрачевым, который ставит в документе задачи по укреплению связей с НАТО. Волнуюсь за документы НАТО с грифом "SECRET", которые проходили через полковника Ноздрачева.

А это сам полковник Ноздрачев, укрепляющий связи с НАТО. Подробнее с ним можно познакомиться вот здесь https://bg14.org/2020/04/30/polkovnik-nozdrachev-aleksej-alekseevich/