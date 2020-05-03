Власти Австрии отреставрировали памятник советским воинам
03.05.2020, 22:30, Новости дня
В Вене отреставрирован памятник советским воинам-освободителям, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
Работы осуществило МВД Австрии. Была восстановлена «позолота текста мемориальной надписи», передает ТАСС.
Памятник советским воинам-освободителям, погибшим в Венской наступательной операции 1945 года, расположен на площади Шварценбергплац.
Из-за атак вандалов в 2019 году власти страны установили рядом камеры видеонаблюдения. Кроме того, дважды проводились реставрационные работы.
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