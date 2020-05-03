Учительница создала профиль поэта Сергея Есенина в Instagram

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03.05.2020, 22:30, Разное

Учительница русского языка и литературы Алия Исалимова создала профиль поэта Сергея Есенина в Instagram. Таким образом педагог решила привлечь внимание подрастающего поколения к трудам классика.
Необычным профиль делают не выдержки из стихотворений или же внешность Сергея Есенина, а то, где и в каком образе он запечатлён. Благодаря современной технологии ретуши фотографий, учительнице удаётся воссоздать лицо поэта и показать, как бы он выглядел, если бы жил в 21 веке. Модные наряды, дорогие машины, респектабельные заведения и породистые домашние животные являются неотъемлемой частью профиля. Также привлекает внимание и тот факт, что везде указывается локация, существующая в реальном мире, и где действительно был Сергей Есенин.

Подобный смелый ход Исламовой оценили не только дети, но и взрослые. Многие решили внимательно следить за публикациями на странице и отметили весьма хорошее сочетание. Все строки из стихов идеально подходят к образу на фотографиях и дополняют картинку. На аккаунт Есенина уже подписаны больше 50 тыс. человек, и количество фолловеров продолжает стремительно увеличиваться.



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