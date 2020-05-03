 

Учительница создала профиль поэта Сергея Есенина в Instagram

03.05.2020, 22:30, Разное

Учительница русского языка и литературы Алия Исалимова создала профиль поэта Сергея Есенина в Instagram. Таким образом педагог решила привлечь внимание подрастающего поколения к трудам классика.
Необычным профиль делают не выдержки из стихотворений или же внешность Сергея Есенина, а то, где и в каком образе он запечатлён. Благодаря современной технологии ретуши фотографий, учительнице удаётся воссоздать лицо поэта и показать, как бы он выглядел, если бы жил в 21 веке. Модные наряды, дорогие машины, респектабельные заведения и породистые домашние животные являются неотъемлемой частью профиля. Также привлекает внимание и тот факт, что везде указывается локация, существующая в реальном мире, и где действительно был Сергей Есенин.

Подобный смелый ход Исламовой оценили не только дети, но и взрослые. Многие решили внимательно следить за публикациями на странице и отметили весьма хорошее сочетание. Все строки из стихов идеально подходят к образу на фотографиях и дополняют картинку. На аккаунт Есенина уже подписаны больше 50 тыс. человек, и количество фолловеров продолжает стремительно увеличиваться.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Личное: Собянин жуёт сопли, Серов катается

26.04 / В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

24.04 / Робопсов Boston Dynamics Spot задействовали в борьбе с коронавирусной инфекцией

29.04 / Дочь певицы Саши Зверевой из группы «Демо» избили и ограбили в США афроамериканцы

20.04 / Мнение: Сталиновирус охватил всю Россию

11.04 / Официального реселлера Xiaomi в России могут признать банкротом

28.03 / За сутки в России выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

06.04 / Премьера нового Apple MacBook 13 Pro состоится в мае

12.04 / COVID-2019: кому и как можно помочь

14.04 / Прослушать сердце пациента медики теперь могут удаленно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска