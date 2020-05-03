«Аэрофлот» озвучил оптимистичный прогноз для международных полетов

03.05.2020, 22:16, Новости дня

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова назвала возможные сроки восстановления международного авиасообщения.

Она признала, что сейчас «точные сроки полетов» определит сложно. Если «смотреть на оптимистичные прогнозы», то восстановление «может начаться в середине лета», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия–24».

Спивакова сообщила, что «Аэрофлот» продолжит «усиленную дезинфекцию самолетов», пока необходимость в ней сохраняется.

Кроме того, уже после урегулирования ситуации с коронавирусом могут быть приняты специальные меры предосторожности для пассажиров и перевозчиков. В частности, может появиться требование сохранять «определенную дистанцию между пассажирами».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями.