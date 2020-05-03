GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу

03.05.2020, 22:09, Разное

GPU Nvidia в видеокартах серии GeForce догонит конкурента AMD Radeon по техпроцессу. Теперь в компании будут использоваться 7 нм, вместо привычных 12 нм.

В то время, как конкуренты из AMD уже давно перевели изготовление процессора для видеокарт Radeon на техпроцесс 7 нм, в Nvidia пока не торопились с таким нововведением. Сейчас же стало известно о выпуске графических ускорителей поколения Ampere, и вот именно для них уже создаётся GPU на новом техпроцессе. Изначально предполагалось, что никаких новшеств в этом плане не предвидится, но Nvidia стали крупнейшими клиентами TSMC по части именно 7-нанометрового техпроцесса. Также презентация нового поколения видеокарт GeForce ожидается летом-осенью. Это косвенно указывает на то, что графические ускорители всё же станут намного совершеннее.

Причина использования 12 нм в GeForce от Nvidia кроется в бюджете. Новые техпроцессы требуют существенно больше вложений, и, как итог, конечная стоимость видеокарты возрастает существенно. Преимуществом является же более компактное расположение самого GPU и существенно большая вычислительная мощность. Ожидается, что GeForce RTX 3080 Ti сможет похвастаться 8192 ядрами CUDA.