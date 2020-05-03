Нардеп Тищенко заявил, что ресторан “Велюр” готов заплатить штраф

03.05.2020, 22:05, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа”, ресторатор Николай Тищенко заявил, что киевский ресторан “Велюр” готов заплатить штраф за нарушение карантина. Об этом он написал 3 мая в Facebook.

“Хочу вам официально заявить. “Велюр” готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я, Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина”, – сказано в сообщении.

Друзья! Хочу вам официально заявить, «Велюр» готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если… Posted by Николай Тищенко on Pühapäev, 3. mai 2020

Журналисты проекта Bihus.info выяснили, что “Велюр” продолжает работать, несмотря на карантин. В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за “Велюром”. Они заметили, как в ресторан приезжали народные депутаты Антон Яценко (группа “За майбутнє”), Александр Кабанов (“Слуга народа”), Игорь Негулевский (“Слуга народа”), юрист и бизнесмен Павел Куфтырев, сотрудник компании бизнесмена Рината Ахметова “Метинвест” Виталий Кисель, а также первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов (позже заявил, что карантин соблюдает и по ресторанам не ходит).

По данным Bihus.info, гости находились в ресторане по несколько часов, некоторые, вероятно, проводили там деловые встречи. На входе в “Велюр” был фейс-контроль, забронировать столик журналистам по телефону не удалось.

Тищенко отрицал, что “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.

30 апреля председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Тищенко должен понести наказание за работу своего ресторана.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.