 

Украине нужно как можно быстрее выходить из карантина – Гончарук

03.05.2020, 22:05, Новости дня

В Украине следует прекращать карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции. Такое мнение бывший премьер-министр Алексей Гончарук выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое опубликовали 3 мая.

“Я думаю, что если правительство в ближайшее время не прекратит или значительно не ослабит карантин, то он прекратится сам. То, что я наблюдаю на улицах и из разговоров с моими друзьями, коллегами, а я много общаюсь с разными людьми, из разных регионов в том числе, я вижу, что люди не то чтобы очень устали, у них просто ресурсы заканчиваются сидеть на карантине. В этом плане я думаю, что нужно выходить из карантина как можно быстрее”, – сказал он.

Экс-глава правительства считает, что в истории с карантином нужно осознавать все риски и “не перегнуть палку”.

“Много экзотических решений, которые принимаются, с которыми я совершенно не согласен. [Например,] запретить людям выезжать за границу”, – объяснил Гончарук.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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