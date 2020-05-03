 

Коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину – ВОЗ

03.05.2020, 22:05, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 будет представлять серьезную угрозу, пока не будет изобретена вакцина от инфекции. Об этом в интервью агентству Reuters заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

При этом он отметил, что предпринимаемые мировыми правительствами карантинные меры показывают, что распространение коронавируса можно сдержать и “в этом смысле есть надежда”.

По словам представителя ВОЗ, в глобальном плане ситуация с пандемией остается “очень, очень серьезной”.

Он призвал государства возобновлять нормальную жизнь “с особой осторожностью и бдительностью”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразилось 3,47 млн человек, умерло 245 тыс., выздоровело около 1,11 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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