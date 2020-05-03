 

Как экранное время в раннем детстве влияет на физическую активность в дошкольном возрасте

03.05.2020, 22:00, Разное

Если в раннем возрасте дети проводят у экрана больше 3 часов в день, в дошкольном возрасте их физическая активность существенно ниже, чем у детей, экранное время которых не превышало 1 часа. Об этом рассказывает исследование, которое опубликовано в журнале The Lancet Child and Adolescent Health.

Раньше экранное время детей связывали с увеличением риска ожирения и ухудшением когнитивного развития. Оно может «воровать» минуты и даже часы, которые требуются для физической активности и сна, сообщают ученые.

 «Мы пытались выяснить, могут ли привычки, которые связаны с просмотром экрана в возрасте 2-3 лет, повлиять на то, как дети проводят свое время в 5 лет. В частности, нас интересовало, влияет ли экранное время на паттерны сны и активности в детстве», – рассказал соавтор исследования Фальк Мюллер-Райменшнайдер (Falk Müller-Riemenschneider) из Национального университета Сингапура.  

Ученые включили в исследование более 500 детей. Они учитывали, как много времени дети проводят перед экранами любого рода: телевизором, планшетом, смартфоном. В возрасте 2-3 лет дети проводили у экрана в среднем 2,5 часа в день. Больше всего времени они оставались у телевизора.

Физическая активность детей, которые в возрасте 2-3 лет проводили у экрана более трех часов, в возрасте 5 лет была на 40 минут ниже, чем у тех, кто оставался у экрана менее часа. «Пропадали» 10 минут интенсивной и 30 минут легкой физической активности. Такой эффект наблюдался независимо от типа экрана.

Результаты нового исследования указывают, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения ограничить маленьким детям экранное время до 1 часа в день могут способствовать воспитанию более здорового поведения. Это первое исследование подобного рода.

Эта научная работа не демонстрирует причинно-следственной связи между экранным временем и физической активностью, сообщила доктор Доротея Думюид (Dorothea Dumuid) из Университета Южной Австралии, которая не принимала участия в исследовании. Дело в том, что экранное время может оказаться маркером других причин, которые снижают подвижность детей. Она отметила:

«Рекомендации ограничить экранное время выпустили многие правительства и Всемирная организация здравоохранения. Но экраны способствуют социальным связям и дают возможность обучаться. В дальнейшем необходимо оценить влияние медиа-контента, чтобы оценить оптимальную продолжительность экранного времени […] и установить причинные связи.



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