Миланский “Интер” возобновляет тренировки

03.05.2020, 21:55, Новости дня

Футболисты миланского "Интера" в ближайшее время приступят к тренировкам. Занятия пройдут на базе клуба при полном соблюдении всех норм безопасности.

"Интер" будет проводить занятия на поле тренировочной базы. Все остальные объекты будут закрыты. Игрокам предстоит тренироваться в индивидуальном порядке, с соблюдением социальной дистанции. Все занятия — факультативны.

Чемпионат Италии по футболу был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления турнира в Серии А пока неизвестны.