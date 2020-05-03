Миланский “Интер” возобновляет тренировки

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03.05.2020, 21:55, Новости дня

Футболисты миланского "Интера" в ближайшее время приступят к тренировкам. Занятия пройдут на базе клуба при полном соблюдении всех норм безопасности.

"Интер" будет проводить занятия на поле тренировочной базы. Все остальные объекты будут закрыты. Игрокам предстоит тренироваться в индивидуальном порядке, с соблюдением социальной дистанции. Все занятия — факультативны.

Чемпионат Италии по футболу был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления турнира в Серии А пока неизвестны.



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