“Великая неизвестная война”: сундук Гитлера и европейское отрицание

03.05.2020, 21:55, Новости дня

В эти дни вспоминаем не только о том, как война закончилась, но и о том, как она в Европе началась. О трагедии Чехословакии, хищной гитлеровской Германии, ассистировавшей фюреру Польше, Франции и Британии, что запятнали себя сговором с фашизмом, — документальный фильм Андрея Медведева "Великая неизвестная война", который выйдет на телеканале "Россия 1" 8 мая.

В 1919-м Гитлер – "завсегдатай благотворительных столовых", с осени 1923 года он — состоятельный человек. Тогда он лично съездил в Цюрих и вернулся оттуда с сундуком, набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами.

"Структура финансирования была очень сложной. Тут нужно вспомнить таких деятелей, как братья Даллес, Джон Макклой или Генри Форд. С 1920 года, это официальные данные, Генри Форд начал широкомасштабную поддержку НСДАП и Адольфа Гитлера", — рассказал Германн Плоппа, политолог, публицист.

Это после войны европейские политики станут говорить: "Ой, что вы, мы с Гитлером дела иметь не хотели". А тогда, в 30-е годы, в Европе Гитлер не считался ни чудовищем, ни просто плохим парнем. Даже после принятия расовых законов в 1935-1936 годах европейцы совершенно спокойно поехали в Берлин на Олимпиаду. Ничего зазорного они в этом не видели, как и в законах. Ну, подумаешь, расовые законы. В Америке тоже всюду надписи только для белых — и ничего.

С их точки зрения, Гитлер ничего нового не говорил. Вот что действительно казалось тогда для европейской элиты проблемой, это большевизм. В Гитлере видели идеальный таран против большевизма, коммунистической идеологии и Советского Союза.

Сразу после назначения на пост рейхсканцлера в 1933-м Гитлер начинает радикально менять внутреннюю политику. Начинаются аресты коммунистов и социал-демократов, открываются первые концлагеря.

Вот представить только 30-е годы: отцы семейств, которые по субботам ходят с детьми в цирк, в театр, водят детей в зоопарк, кормят их мороженым, по воскресеньям всей семьей ходят в церковь, ведь они – христиане, а с понедельника по пятницу у себя в конструкторском бюро разрабатывают новые печи для крематориев в концлагерях и доказывают еще, готовят тендерную документацию, что их печи гораздо лучше, чем печи конкурентов, потому что там новые колосники или другие системы наддува, или новые решетки для подачи трупов.

"Я хочу назвать компанию IBM. Томас Вотсон, глава фирмы, первый раз встретился с Гитлером в 1937 году. IBM принадлежала компания, чья продукция помогала считать евреев в стране. Речь — об устройствах с перфокартами. Томас Ватсон поставил для Германии 1,5 миллиарда перфокарт", — отметил журналист Михаэль Грандт.

Пакт о ненападении 1934 года между Польшей и Германией был первым международным договором Гитлера, который он расценил как свое большое личное достижение. Значение договора для Польши, которая мечтает восстановить страну в границах 1772 года, позже сформулирует польский дипломат Каршо Седлевский: "Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит, добровольно или вынужденно, в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта встать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на Востоке, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения".

18 июня 1935 года подписывается англо-германское морское соглашение, согласно которому Германии в нарушение Версальского договора разрешено строить собственный Военно-морской флот. Дальше Германия начинает воссоздавать ВВС.

Один из самых неизвестных эпизодов Второй мировой войны — это деятельность Банка международных расчетов, под крышей которого были объединены враги и союзники. Основанный еще до войны, он продолжал функционировать до 1945 года. Это то, что на Западе очень стараются забыть.

"Один раз в году главы центробанков США, Франции и Великобритании садились за одни стол с банками Италии, Германии и Японии. Каждый месяц делегации этих стран встречались, чтобы предотвратить банкротство одного из участников вооруженного конфликта. Банк нужен был для того, чтобы война против СССР прошла без сучка и без задоринки, чтобы ни у кого не возникли перебои с ресурсами или деньгами", — пояснил Германн Плоппа.

12 марта 1938 года Гитлер ввел войска в Австрию. Аншлюс. Только СССР выразил протест, обратился к Вашингтону, Парижу и Лондону с предложением поддержать его. Британия ответила, что такие действия "враждебны перспективам мира в Европе".

Теперь Гитлер заявляет право Рейха на промышленно развитую и богатую полезными ископаемыми Судетскую область Чехословакии. Он еще не готов воевать ни с достаточно сильной армией Чехословакии, ни тем более с объединенными силами Франции и России, если те придут к ней на помощь.

Гитлер блефует. 17 марта 1938 года СССР заявил, что готов вместе с Францией защитить Чехословакию от агрессии Германии. МИД Франции ответил, что в случае нападения Германии, Франция и Великобритания помощи не окажут.

"Британская пресса в те годы была дружественно настроена по отношению к нацистам. Британский издатель лорд Сидней Роермер был фанатом Адольфа Гитлера. Он называл его даже "Адольфом Великим". Магнат владел газетами Daily Mail и "Daily Mail Mirror, в которых публиковались пронацистские статьи", — рассказал Михаэль Грандт.

Daily Mail немедленно публикует передовую статью, в которой называет Чехословакию отвратительным государством, населенным исключительно расистами, чье безобразное отношение к германоязычным жителям Судет Британия не может дольше терпеть.

СССР по-прежнему готов отправить войска на помощь Чехословакии. Нужен лишь проход для советских войск через Польшу и Румынию. Польша заявляет, что объявит войну и будет сбивать советские самолеты.

"Я напомню, у нас в документах внешней политики, в многотомнике, опубликовано соглашение польско-румынских генштабов. На полном серьезе они обсуждали, как разделить Советский Союз после победоносной польско-румынско-советской войны. И там предусматривалось, что вся территория к северу от Киева вдоль Ленинграда отходит Польше. Ни много ни мало. А вот от Киева и Черноморского побережья все отходит к Румынии", — рассказал историк, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Нюрнберг. 1946 год. Вопрос представителя Чехословакии полковника Эгера фельдмаршалу Кейтелю: "Напала бы германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?"

"Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии", — ответил Кейтель.

"30 сентября польское правительство направило чешскому правительству ультиматум с требованием немедленной передачи ему пограничного района Тешин. Поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и США, которые вернули их к единой национальной жизни. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии", — сообщил Уинстон Черчилль.

"Половину чехов ассимилировать преимущественно путем переселения в Германию в качестве подневольной рабочей силы. Другая половина, особенно интеллектуалы, подлежит ликвидации", — сказал Гитлер.

Еще вывод Гитлера: СССР как цивилизация не представляет никакой ценности. Русские не люди вовсе, хуже евреев. Поэтому такая разная война в Европе и в России.

Вступая на территорию Франции, Бельгии и Нидерландов, каждый солдат Вермахта имел памятку с "десятью заповедями о ведении войны", в которой предписывалось вести себя лояльно по отношению к мирному населению и не нарушать международных правил ведения войны. Когда Вермахт вторгся в Советский Союз, солдатам дали указание "не щадить никого".

В войсках СС почти половина — иностранцы. 7000 тысяч французских добровольцев только в дивизии "Шарлемань". Ее солдаты ведут бои против Красной Армии вплоть до 2 мая, защищают Рейхсканцелярию. В дивизиях СС — венгры, датчане, голландцы, норвежцы, шведы, бельгийцы, эстонцы, латыши, хорваты, финны, украинцы. Сотни тысяч добровольцев. Плакаты "Вместе — против большевизма" — по всей оккупированной Европе. Для этих европейцев русские тоже "недолюди" Всего в СССР согласно директиве Гитлера планировалось уничтожить 30 миллионов человек.

Советский Союз с 1939-го приступает к реализации плана третьей пятилетки — он полностью военный. Впервые в 1939 году воинская служба стала всеобщей обязанностью. Советское руководство полагает, что война начнется уже в 1939 году.

"На выставке демонстрируется так называемый план "Вайс", план нападения на Польшу. Он был утвержден Гитлером 11 апреля 1939 года", — рассказал сотрудник Российского государственного архива, кандидат исторических наук Валерий Арцыбашев.

"Если Германия нападает на Польшу и завоевывает ее полностью, то, скорее всего, реализуется старый план нацистского руководства организовать на границе с Советским Союзом марионеточную пронацистскую Украину, потому что такие персонажи, как Степан Бандера и Роман Шухевич, очень давно находились на содержании Абвера, украинское националистическое подполье в Польше выращивалось целенаправленно, финансировалось и обучалось. И в этом крылось зерно будущей войны", — подчеркнул историк, писатель Егор Яковлев.

В марте нарком иностранных дел СССР Литвинов в Москве предложил созвать конференцию шести стран — СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции — с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии.

"В конце июля 1939-го англичане и французы согласились на ведение военных переговоров в Москве", — сказал Валерий Арцыбашев.

19 августа Польша сообщила, что не пропустит через свою территорию советские войска для поддержки союзников, если договор СССР – Англия — Франция состоится. Переговоры зашли в тупик.

Из показаний юриста МИД в Берлине Фридриха Гауса. "В один из дней начала лета 1939 года господин Фон Риббентроп дал мне почитать документ, содержащий проект специального послания правительства Рейха Советскому Союзу и сводящийся к предложению политических переговоров о договоре. Была отправлена телеграмма немецкому послу в Москву".

"В августе 1939 года на самом деле стояли два самолета. Риббентроп должен был улететь в Москву, а Геринг — в Лондон", — пояснил Валерий Арцыбашев.

Риббентроп прилетел. В ночь с 23-го на 24 августа 1939 года в Москве был заключен советско-германский договор о ненападении.

"В эти самые дни, когда идут эти переговоры в Москве, идут бои на Халхин-Голе. И у советского руководства нет никаких гарантий, что конфликт на Халхин-Голе не превратиться в полномасштабную войну с Японией", — отметил Сергей Соловьев, историк, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ.

Именно пакт Молотова — Риббентропа позволил, в частности, перебросить сибирские дивизии под Москву, что стало важным фактором успешной обороны нашей столицы и в итоге успешного контрнаступления 1941 года.

1 сентября 1939 года Германия нападает на Польшу. 2-го и 3-го Англия и Франция объявляют Германии войну. Но никаких боевых действий не следует. Начинается так называемая "Странная война". Массированные налеты немецкой авиации на Англию начинаются только через год и ослабевают летом 1941-го.

Военный союз с СССР Британия заключает только 26 мая 1942- года, а США — 11 июня. В июле, когда Красная Армия терпит одно поражение за другим, Рузвельт и Черчилль, нарушая данное Сталину обещание об открытии второго фронта, перебрасывают войска в Северную Африку. Почему? Ответа нет по сей день.

Второй фронт союзники открывают в июне 1944-го. За период с 1 сентября 1939 года и до июня 1941-го нацистская Германия захватила Данию за 6 часов, Люксембург — за 1 день, Голландию — за 5 дней, Югославию — за 11 дней, Бельгию — за 18 дней, Грецию — за 24 дня, Польшу — за 27 дней, Францию — за 1 месяц и 12 дней, Норвегию — за 2 месяца и 1 день. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР.

Советский Союз сражался с Германией 1418 дней. За пять лет войны прибыли американских монополий только в нефтяной, сталелитейной, химической и авиационной промышленности достигли цифры в 57 миллиардов долларов.

Тысячелетний Рейх, провозглашенный Адольфом Гитлером в 1933 году, просуществовал 12 лет. А Колизей, который должен был символизировать величие новой нацистской империи, естественно, после 1945 года никто не стал достраивать. Немцы вообще хотели его разрушить, но оказалось, что это сделать слишком дорого. Поэтому он так и остался обшарпанным, полузаброшенным памятником постыдной эпохи.

Сегодня его двор, и это очень символично, выглядит именно так: какой-то мусор, бревна, провода, в общем задворки провинциального склада. А по сути он такой и есть. Здесь на первом этаже можно арендовать склад. И по развалинам нацистской мечты сегодня каждый день водят экскурсии. И кто бы что сегодня в мире или в Европе ни говорил, мы точно знаем, что освобождение народам Европы и немецкому народу в том числе от нацистской заразы принесла наша Красная Армия. Принес наш советский народ.