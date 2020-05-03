В США молитва пройдет клинические исследования в качестве терапии от коронавируса

03.05.2020, 21:53, Разное

Некоторые американские исследователи решили провести клиническое испытание использование молитвы в качестве терапии во время вспышки коронавирусной инфекции. Как известно, на сегодняшний день специалисты не нашли действенного препарата от COVID-19.

Что касается вакцины, то её также стоит ожидать нескоро из-за сложностей в процессе создания. Самым оптимистичным вариантом появления действенного лекарства называют 2021 год.

Сотрудники института в Канзасе решили провести масштабное 4-месячное исследование, во время которого будут наблюдать за сотнями пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации или в обычных палатах. Предположительно, в контрольную группу войдут до 500 пациентов.

В отношении испытуемых станут регулярно зачитывать молитвы за здравие, при этом будет учитываться и их вероисповедание. Ученые считают, что эксперимент обязан соответствовать канонам пяти главных вероучений, в том числе христианству и иудаизму.