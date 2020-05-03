 

Юлианна Караулова удивила поклонников волосатыми ногами в постели с мужчиной

03.05.2020, 21:53, Разное

Юлианна Караулова записала для поклонников забавный ролик с волосатыми ногами, чем расстроила фолловеров. Некоторые отметили, певица не удивила их, и ей бы стоило с большей пользой проводить время дома.
Многие звёзды уже длительный период находятся в своих домах, не имея возможности выступать. Чтобы разнообразить свой досуг и проявлять хоть какую-то активность в социальных сетях, они начинают писать философские посты или придумывать весёлые номера. Именно таким и хотела Юлианна Караулова порадовать аудиторию, но не угадала с содержанием. Знаменитость исполнила комбинированный танец на постели, в котором ей помог избранник. Он двигал ногами, а певица танцевала, демонстрируя верхнюю часть тела. В тоге получился забавный сюжет, но не всем он пришёлся по нраву, поскольку житель своими волосатыми ногами создал неприятные впечатления. Многие разочарованно заявили, что исполнительнице стоило бы во время карантина с большей пользой тратить свободное время, например, читать книги или заниматься вокалом.

Тем не менее, нашлись и те, кто по достоинству оценил ролик. Они буквально “засыпали” комплиментами звезду, похвалив её за чувство юмора. Несмотря на критику, видео начало быстро набирать популярность, одобрительные лайки и положительные комментарии, а количество просмотров всего за сутки достигло цифры 300 тысяч.



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