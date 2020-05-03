Член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии

03.05.2020, 21:53, Новости дня

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич, Шефик Джаферович и Милорад Додик разошлись во мнении о том, нужна ли стране помощь РФ в борьбе с коронавирусом.

Комшич, член президиума от хорватов, заявил, что «возникает вопрос подлинной цели приглашения и прибытия российского военного подразделения в БиГ, именно в Баня-Луку и Мостар, в то время как в стране есть фирмы и военные подразделения, которые могут сделать то же самое быстрее и эффективнее», передает РИА «Новости».

Он заявил, что присутствие российских военных «не требуется». Комшич полагает, что их пригласили «по совсем другим причинам», речь идет «о том, что военные и разведка называют специальным психологическим воздействием». Российские военные, по его мнению, «не должны были приезжать в БиГ и возвращаться сюда».

Член президиума от славян-мусульман бошняков Джаферович также призвал «использовать собственные ресурсы». Он считает, что «президиум БиГ не может принимать решение в данном случае, потому что не соблюдены необходимые процедуры». Джаферович отметил, что «нет ни позиции совета министров БиГ, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс». Указывается, что у БиГ есть свое военное подразделение для дезинфекции.

Однако член президиума от сербов Додик считает, что реакция на запрос о помощи РФ вызвана «политизацией вопроса» и «русофобией бошняцких политиков, которую долгие годы поддерживают иностранные «суфлеры» и лобби».

«Известно, что РФ была готова отправить своих специалистов в Сараево и другие части ФБиГ, если бы им направили просьбу о помощи», – сказал он, отметив, что «жесткое сопротивление прибытию российской гуманитарной команды в БиГ говорит, что речь идет о жесте закрытого общества для них».

Додик указал, что и намного более состоятельные государства, такие как Италия, охотно приняли российскую помощь по борьбе с COVID-19.

Напомним, министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. При этом сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны РФ уже работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.