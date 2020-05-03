 

Российские политики собираются поехать на парад Победы в Минске?

03.05.2020, 21:35, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдельные российские депутаты и сенаторы высказали желание приехать в Минск на парад Победы. Об этом сообщает агентство «Белта».

«Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством РФ договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — сказал Лукашенко, не уточнив, кто именно собирается приехать на парад 9 мая.

Глава Беларуси также отметил, что не может отменить военный парад, так как «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». «Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что [участники войны] умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — сказал Лукашенко.

По его мнению, «никого тащить на это мероприятие не надо», так как «тысячи и тысячи людей», среди которых есть и ветераны Вооруженных сил, хотят посетить парад. «[Участники войны] первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики —стариков надо поберечь», — считает Лукашенко.

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На фоне распространения коронавируса в РФ запретили все массовые мероприятия, в том числе, парад Победы, который власти пообещали «обязательно провести» в 2020 году. Тем не менее, 9 мая в российских городах запустят праздничные салюты, в Москве пройдет парад авиационной техники.

Источник: Новая газета



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