 

Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

03.05.2020, 21:30, Разное

Российский эстрадный поп-музыкант Андрей Губин давно не дает концертов, не выпускает новых песен, не появляется на светских мероприятиях. Недавно певец отпраздновал день рождения в кругу своих друзей, опубликовавших снимки с торжества. Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников.
В апреле “мальчику-бродяге” исполнилось 46 лет. Андрей Губин не стал устраивать шумного празднества, а скромно отметил день рождения в Подмосковье, вместе с близким другом Тарасом Ващишиным, композитором Ульяной Каракоз. Фотографии с мероприятия появились в официальном фан-аккаунте Андрея Губина в Instagram. Звезда 90-х улыбается в кадре, обнимая друзей, однако его болезненный и изможденный вид заставил фанатов исполнителя хитов “Зима-холода” и “Лиза” забеспокоиться.

Пользователи Сети отметили, что музыкант очень сильно постарел и осунулся. “Время никого не щадит”, – писали фанаты. На внешности Губина могла отразиться левосторонняя прозопалгия лица. Этот недуг нервной системы, который вызывает судороги и боли в зоне лица ранее артисту диагностировали медицинские специалисты. Причиной появления заболевания может быть стресс или хроническая усталость. В настоящее время Губин проживает в российской столице в квартире с музыкальной студией, однако о возвращении на сцену он пока не думает.



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