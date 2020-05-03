 

В Латвии ограничили авиаполеты из-за потерявшегося в небе неуправляемого беспилотника

03.05.2020, 21:30, Разное

В Латвии ввели ограничение на применение воздушного пространства государства на высоте до 5,9 километра в связи с потерявшим управление беспилотником. Такой информацией поделились представители авиации прибалтийской страны.
Как сообщается, механизм управления летающим беспилотником мог отключиться по причинам технического характера. Машина находилась на 200-метровой высоте, ее габариты составляют 3,5×5,5 метров, масса 26 килограммов. Скорость дрона не превышает 70 км/ч. В агентстве гражданской авиации Латвии сообщили, что конструкция обладает достаточным объемом горючего для полета на 90 часов, поэтому попросили потенциальных очевидцев оповестить в случае появления беспилотника в небе в координационный пункт. В последний раз дрон видели над поселками Адажи и Бауска.

Информацию об инциденте уже получили спасатели, глава Минтранса и вооруженные силы. Временно в Латвии ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за “разгуливающего” в небе неуправляемого дрона.



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