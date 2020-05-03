Победитель шоу “Маска” тайно сделал пластическую операцию

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03.05.2020, 21:25, Разное

После победы в шоу “Маска” Анатолий Цой обрел еще большую популярность. В интернете обсуждают его кавер на песню Татьяны Снежиной “Позови меня с собой”. Пользователи Сети заметили поразительное сходство композиции с аранжировкой, которую придумала белорусская певица Palina для своего трека, и поэтому Цоя обвинили в плагиате. Сам же артист опровергает эти домыслы и настаивает на уникальности.

Недавно вскрылась еще одна информация, связанная с экс-участником группы MBand. Оказалось, будучи солистом коллектива
певец перенес пластическую операцию, пишет StarHit. По контракту Анатолий не имел права изменять себе внешность, но комплексы взяли верх. Цой сделал блефаропластику – изменил разрез глаз. Продюсер группы Константин Меладзе в итоге не заметил разницы, поэтому артиста не уличили в нарушении договора.

Напомним, трио MBand распалось в апреле 2020 года. Константин Меладзе принял решение распустить коллектив по неизвестным причинам. Теперь экс-участники группы продолжат сольную карьеру. Самым успешным артистом среди них пока является Анатолий Цой.

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Публикация от Анатолий Цой (@anatoliytsoy_official) 2 Май 2020 в 8:11 PDT



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