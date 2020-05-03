Определена дата тренировки воздушной части парада Победы

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03.05.2020, 21:16, Новости дня

Тренировка воздушной части парада Победы 2020 года состоится в понедельник, 4 мая, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с представлением от Минобороны для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами ЕС ОрВД (Единая система организации воздушного движения РФ) установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая (резервные дни – 5 и 6 мая)», –указывается в сообщении Росавиации, которое приводит ТАСС.

«Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.

«9 мая в небе РФ в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», – отметил он.



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