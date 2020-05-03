Мнение: “Спутник”

03.05.2020, 21:10, Разное

За завтраком приобщился к отечественному научно-фантастическому шедевру "Спутник".

Уже титры в начале фильма – "Фонд Кино" и "Министерство Культуры" как бы кричали – "Бегите, глупцы!". А там еще и Федор Бондарчук появился…

Но как ни смешно, начался фильм бодро и даже вызывал интерес. После первой трети закралась даже шальная мысль – а вдруг получится, вдруг свершится прорыв в отечественной научной фантастике…

Но это же отечественные творцы и они ловко маневрируя, смогли перевести в общем-то интересную историю в крутое пике, которое ближе к концу превратилось в свободное падение камнем вниз.



Данный график лучше всего отражает впечатления во время просмотра.

И так, о чем же фильм? 1983-й год. На орбите болтаются два советских космонавта, которые вот-вот должны вернуться на Землю. Во время спуска, что-то сталкивается с капсулой, а когда вращение останавливается, космонавты замечают, что нечто ползает по корпусу (не так давно нечто подобное было в фильме "Живое"), а потом начинает прямо в космосе открывать люк. Чуть позже, какой-то колхозник обнаруживает капсулу на Земле, где один из космонавтов живой, но весь в крови, после чего его помещают на секретную базу под надзор Бондарчука, который считает, что космонавты это дерьмо собачье, а настоящие герои воюют в Афганистане и Анголе.

Для исследования произошедшего, из Москвы приглашают опытного психолога, которая едет на секретную базу для бесед с выжившим. Там выясняется, что внутри космонавта живет мерзотный ксенос (похожий на червя из "Прометея"), выползающий из космонавта по ночам и заползающий в него обратно. Соответственно, идут попытки разобраться "что это за фигня". Снято достаточно неплохо, с закосом под "Прибытие" Дэни Вильнева. И до этого момента все шло хорошо.

Но далее фильм переходит в режим крутого пике. По телевизору рассказывают, что космонавты живы и успешно приземлились, обещая их показать через 3 недели, хотя одного из них при всем желании показать бы не получилось. Вот она система тотальной лжи, которую выстроил КГБ!

Также выясняется, что советские военные, не поставив в известность Москву, кормят ксеноса заключенными, которых начальник базы называет "кормом".

Ну вы знаете, эту "Кровавую Гэбню". При этом сам космонавт прекрасно это осознает, что уже по сути стал массовым убийцей, но так как хочет жить, он разводит психолога на то, чтобы помочь ему сбежать.

В итоге, психолог организует идиотский по своей тупости побег космонавта с ксеносом внутри, в ходе которого ксенос убивают кучу солдат перешедших в режим ботов, полковника-садиста, попутно гибнет другой врач, а сам космонавт только после этого догадался застрелиться, увидив как на горизонте показались черные "Волги" комиссии из КГБ, потому что даже инопланетяне знают – если едет "Кровавая Гэбня" из Москвы, лучше самому застрелиться, иначе запытают или скормят кому-нибудь. Главную героиню после устроенной бойни спокойно отпускают (хотя там напрашивалась какая-нибудь камнедробилка из подвалов Лаврентия Павловича – на ней минимум 10-12 трупов) и она едет в детский дом, где живет сын-инвалид погибшего космонавта, которого тот бросил. Заканчивается все "вот-это поворотом", когда мальчик заявляет, что он девочка. Занавес.

В общем, попытка сделать отечественный научно-фантастический хоррор (аля "Наш ответ Чужому") явно не удалась. Задумка была неплохая и часть фильма получилась неплохой. Но дальше творцы взялись за старое и получилось все как всегда. Начиналось как трагедия, а закончилось все как комедия.