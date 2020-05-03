Ида Галич рассказала, какое желание загадывает на день рождение каждый год

03.05.2020, 21:09, Разное

Ида Галич празднует свое 30-летие в кругу семьи. Ведущая признается, что каждый год задумывает одинаковое желание.

На странице в Instagram Ида Галич написала, она всегда на свои именины загадывала желание о том, чтобы ею гордились родители. Мечта всегда сбывалась. Теперь, когда у нее появился ребенок, желание преобразовалось. Сейчас ведущая хочет, чтобы ее сын испытывал гордость за мать, и надеется, предлогов для этого у него будет много.

Также Ида Галич радуется, что свое 30-летие празднует с близкими людьми. Телеведущая считает, если бы у всех жителей планеты было столько любви, сколько даровано ей, то все войны сразу бы прекратились.

В комментариях поклонники написали для именинницы много поздравлений и теплых слов. Ида Галич благодарит их за внимание и радуется, что имеются свидетели ее жизненной истории.