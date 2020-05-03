 

Мнение: Ультиматум

03.05.2020, 20:54, Разное

Власти Китая скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладе разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). Этот 15-страничный документ оказался в распоряжении The Daily Telegraph.

Если прошедшая глобальная эпидемия – это современный аналог глобальной войны, то у нее должен быть проигравший. А проигравший должен заплатить победителям. Фактически Китаю выдвинут ультиматум признать себя потерпевшим поражение, что, кстати, совсем недалеко от истины – его модель экономического развития, ориентированная на экспорт, уничтожена эпидемией, дополнение к этой модели, принятые в 2008 году, когда был принят курс на ускоренное развитие внутреннего рынка, постигла та же участь – внутренний рынок откатился на исходные, а базовое социальное противоречие Китая в доходах между жителями глубинки и побережья лишь обострилось.

Естественно, ультиматум предъявлен Китаю, но в неявной форме он касается стоящих за ним глобальных структур. Нынешняя мировая война не имеет отчетливых национальных границ – ее субъектами является очень сложный конгломерат национальных государств, корпораций и финансовых группировок – банков и фондов. Уже поэтому нельзя рассматривать происходящее как некую борьбу некой западной коалиции против Китая. Все гораздо сложнее.

Китай находится в предельно уязвимой позиции. Он уже потерял десятую часть экономики, и в случае согласия с ультиматумом может потерять еще больше. Отказ от выдвинутых обвинений и принятие вызова может обойтись ему еще дороже. В современном мире санкции – смертельное оружие, и даже то, что они имеют обоюдоострый характер, не отменяет того, что последствия для одной из сторон санкционной войны будут неизмеримо тяжелее.

Китай был нужен мировой экономике, когда она росла. В условиях уже очевидного спада нужда в нем резко сокращается. Скорее, наоборот – снижение доли Китая в мировом ВВП позволит остальным развитым странам быстрее преодолеть последствия кризиса. Китай заплатит за всё.

Никак иначе доклад пяти разведок воспринимать нельзя. Доклад предоставляет ведущим странам возможность выхода из мирового кризиса, и нелепо полагать, что они им не воспользуются. Однако здесь есть одно условие – на выборах в США в конце этого года должен победить Трамп. В случае его поражения у Китая появится шанс, так как противники Трампа – и есть те, кому вместе с Китаем сегодня выдвигается ультиматум. Борьба только начинается.

Источник: Эль Мюрид



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