Британские медики рассказали о правилах безопасного чихания

03.05.2020, 20:53, Разное

Медики из Великобритании опубликовали в одном из профильных изданий рекомендации о том, как необходимо чихать, чтобы обеспечить свою безопасность. По словам специалистов, плотно прикрывать рот и нос при чихании категорически не рекомендуется.

Инцидент, описанный в одном из медицинском журналов Великобритании, является демонстрацией примера, когда неправильная привычка при чихании обернулась для человека серьезной проблемой со здоровьем. В частности, 34-летний мужчина, чихая, решил прикрыть нос и рот рукой. В результате он почувствовал ощущение, напоминающее “удар в горло”, а впоследствии выяснилось, что у него повредилась гортань. Более того, в шее мужчины произошло формирование особых пузырьков, вызывающих проникновение на большой скорости воздуха в полости внутренних стенок его горла. В итоге заболевший стал испытывать большие проблемы с глотанием, а также ощущал сильные изменения в голосовом тембре.

Специалисты не рекомендуют чихать с закрытым ртом и носом, так как попавшие в околоносовые пути микрочастицы инфекции могут спровоцировать фронтит или синусит. Также медики напомнили об основных причинах чихания, коими являются простудные заболевания, аллергические реакции на разные типы раздражителей, а также своеобразное восприятие яркого света из затемненного помещения.