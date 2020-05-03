Названы пророчества знаменитых предсказателей на 2020 год

03.05.2020, 20:53, Разное

Специалисты отечественного издания провели анализ прогнозов на 2020 год, ранее озвученных наиболее известными предсказателями прошлого и настоящего. В частности, были отмечены немалые расхождения предсказаний и реальных событий.

В аналитической работе экспертов были учтены прогнозы как современные, так и средневековой давности. К примеру, известно предсказание болгарской ясновидящей Ванги, пророчество которой говорило об особой опасности дня, когда в дате “соберутся пять двоек”. Однако 22 февраля текущего года никаких серьезных событий в мире не произошло. Также вряд ли можно назвать сбывшимся её прогноз относительно появления “тяжелой неизлечимой болезни”, поскольку поразившую мировое сообщество пандемию коронавируса неизлечимой медики не считают. К слову, предсказание умершего еще в XVI веке Нострадамуса касательно чумы, которая должна была зародиться в приморском городе, также было признано аналитиками издания несбывшимся, поскольку расстояние от Уханя до ближайшего моря исчисляется многими сотнями километров.

Традиционно авторитетными для многих является супружеская пара астрологов Тамары и Павла Глобы, однако они в свое время предостерегали жителей РФ от опасности, исходящей от “стихии Земли и Воды”, а на данный момент никаких землетрясений или наводнений в стране не происходило. Примечательно, современный эксперт-астролог Мария Граф высказала мнение, что составить предсказание для целого государства неизмеримо сложнее, чем для отдельного человека. К тому же, по её словам, многие прорицатели могли выпустить из виду “союз Солнца и Юпитера”, который вполне мог помочь предвидению ситуации с коронавирусом, сообщает интернет-издание Nation-news.ru.