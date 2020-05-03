Госдепартамент назвал «случайной» стрельбу Северной Кореи на границе с Южной Кореей

03.05.2020, 20:52, Новости дня

Стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была «случайной», предположил госсекретарь Майк Помпео в воскресенье на фоне продолжающихся спекуляций о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В воскресенье по местному времени в районе одного из сторожевых постов на границе Северной и Южной Кореи произошла перестрелка. Днем ранее северокорейские государственные СМИ опубликовали репортажи о посещении завода Ким Чен Ыном – первые сообщения о его появлении на публике с 11 апреля.

Южная Корея ответила на выстрелы с другой стороны Демилитаризованной зоны. Сообщений о жертвах не было.

«Мы полагаем, что это была случайная [стрельба]. Южная Корея действительно открыла ответный огонь. Но насколько мы можем судить, жертв ни с одной из сторон не было», – заявил Помпео, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

Слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен, появились после того, как северокорейский лидер пропустил торжественные мероприятия по случаю дня рождения его покойного деда Ким Ир Сена. Помпео отказался говорить о том, что ему известно в связи с этим, но заметил, что, судя по съемкам государственного телевидения с недавнего мероприятия, «председатель Ким, похоже, жив и здоров».

«Мы знаем, что были другие периоды, когда председатель Ким на долгое время исчезал из поля зрения общественности, так что это не уникальный случай», – сказал Помпео.