Биркс обеспокоена тем, что многие американцы не соблюдают социального дистанцирования

03.05.2020, 20:52, Новости дня

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс в воскресенье выразила обеспокоенность в связи с тем, что большое число американцев игнорируют предупреждения о необходимости соблюдать безопасное расстояние от других людей, чтобы предотвратить распространение пандемии.

По меньшей мере, половина из 50 губернаторов штатов начала открывать общественные места, включая парки, поля для гольфа и некоторые океанские пляжи, а также позволили владельцам магазинов и салонов красоты возобновить работу.

При этом ни один штат не выполнил первоначальную директиву Белого дома о том, что возобновлению работы бизнеса и появлению людей в общественных местах должно предшествовать непрерывное двухнедельное снижение числа случаев заболевания коронавирусом.

Выступая на канале Fox News в воскресенье, Биркс заявила, что американцам нужно и дальше постоянно мыть руки и стараться не выходить на улицу.

По ее словам, ситуация, когда в субботу тысячи человек пришли на тихоокеанские пляжи в Калифорнии, была небезопасной.

В некоторых штатах губернаторы разрешили возобновить работу парикмахерских и маникюрных салонов. Биркс позитивно оценила указание работникам и клиентам этих заведений носить маски, но отметила, что соблюдение ими правил пока не является идеальным.

Она выразила тревогу по поводу акций протеста против ограничений на выход из дома, которые прошли в столицах некоторых штатов, включая Лансинг, штат Мичиган, из-за скоплений людей без масок.

«Нам нужно защищать друг друга», – сказала она.

Несколько американских фармацевтических компаний подключились к активной работе по созданию вакцины от коронавируса к январю следующего года.

«В теории это возможно», – сказала Биркс, комментируя столь сжатые сроки, однако она не смогла гарантировать, что этот график удастся выполнить.

От коронавируса умерло около 66 тысяч американцев. Биркс отказалась отступать от прогнозов Белого дома, сделанных на ранних стадиях пандемии.

Согласно этим прогнозам, эпидемия унесет жизни 100-240 тысяч человек.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз отказался «открывать» экономику своего штата в пятницу после однодневного всплеска новых случаев коронавируса, но затем смягчил свою позицию, когда этот показатель вновь снизился в субботу.

«У нас есть кризис в общественном здравоохранении, но мы также столкнулись с экономическим кризисом, – заявил он телеканалу Fox News. – Я понимаю страдания бизнеса, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить нашу экономику».

Но в Нью-Джерси, втором по числу умерших от коронавируса штате после Нью-Йорка, губернатор Фил Мерфи предостерег от поспешного полного возобновления коммерческой и рекреационной деятельности.

«Мы еще не выбрались из этой ситуации, – сказал он. – Не дошли до зачетной зоны. Мы должны принимать решение, основываясь на данных. Но мы еще не пришли туда».

Тем временем, губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил CNN: «Думаю, мы делаем успехи. Мы очень хотим открыть штат, но хотим сделать это безопасным образом».