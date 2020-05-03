“Это происходит не впервые”. Помпео уверен, что пандемия коронавируса началась в лаборатории в Ухане

03.05.2020, 20:50, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует “огромное количество” доказательств версии, что пандемия коронавируса началась из-за утечки инфекции из лаборатории института вирусологии в Ухане (Китай). Об этом Помпео сказал 3 мая в эфире телеканала ABC.

“Мир подвергается воздействию вирусов в результате сбоев в работе китайских лабораторий уже не впервые”, – отметил он.

Комментируя информацию американской разведки о том, что вирус, скорее всего, не был создан или модифицирован человеком, госсекретарь США отметил, что согласен с мнением спецслужб и у него “нет оснований считать, что они ошиблись”. Однако процитированную ведущей фразу из доклада разведсообщества о том, что на данный момент не установлено, как именно распространился вирус: после контакта человека с инфицированным животным или из-за утечки из лаборатории, Помпео оставил без внимания.

Он также заявил, что пока не может ответить на вопрос, была утечка вируса случайной или преднамеренной, в том числе потому, что Китай отказывается допустить ученых в уханьскую и другие лаборатории. Госсекретарь считает, что действия Пекина в начале вспышки являются “классическим примером коммунистической дезинформации”.

2 мая британское издание Daily Telegraph опубликовало доклад сообщества разведок США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии (альянс известен как Five Eyes). В нем среди прочего говорится, что власти Китая узнали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум на месяц раньше, чем уведомили мировое сообщество. Пекин, сказано в отчете, также запрещал ученым исследовать новое заболевание, запугивал и преследовал тех, кто осмеливался о нем говорить.

В свою очередь, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс. 23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”.