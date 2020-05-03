 

Во втором квартале 2020 года рост средней зарплаты замедлится – НБУ

03.05.2020, 20:50, Новости дня

Во втором квартале 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Украине замедлится рост средней заработной платы. Такой прогноз содержится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном 30 апреля.

Замедление роста, сказано в документе, произойдет как за счет более медленного роста зарплаты, так и за счет снижения количества занятых.

“Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса”, – прогнозируют в Нацбанке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразилось 3,47 млн человек, умерло 245 тыс., выздоровело около 1,11 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. В Украине подтверждено 11 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией; 288 человек скончались, 1547 выздоровели.

В связи с эпидемией с 12 марта и как минимум до 11 мая в Украине будет действовать карантин.

В Госслужбе занятости отмечали, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 40%.

Минимальный размер пособия по безработице для некоторых категорий граждан на период карантина установлен на уровне 1 тыс. грң.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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