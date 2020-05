В Великобритании за сутки умерло вдвое меньше пациентов с коронавирусом, чем накануне

03.05.2020, 20:50, Новости дня

За последние 24 часа в Великобритании от коронавирусной инфекции умерли 315 человек – почти в два раза меньше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 3 мая в Twitter.

Общее количество умерших пациентов с начала эпидемии достигло 28 446. По этому показателю Соединенное Королевство занимает третье место в мире после США (66 760) и Италии (28 884).

Число заразивших коронавирусом в Великобритании достигло 186 599 (у 4339 из них COVID-19 диагностирован за прощедщие сутки).

As of 9am 3 May, there have been 1,206,405 tests, with 76,496 tests on 02 May.

882,343 people have been tested of which 186,599 tested positive.

As of 5pm on 02 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,446 have sadly died. pic.twitter.com/801yyNWcr3

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 3, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заразилось 3,47 млн человек, умерло 245 тыс., выздоровело около 1,11 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.