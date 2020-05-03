 

Коронавирус: Что известно на сегодня?

03.05.2020, 20:43, Разное

По состоянию на утро 29 января подтверждено более 6000 случаев новой коронавирусной пневмонии: 5974 в Китае и 83 в других странах. Вне Китая случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Тайване, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Японии, Франции, Канаде, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии.

Число умерших от болезни к настоящему времени – 132. Количество случаев в Китае увеличилось почти на 1500 (примерно на треть) за сутки. 103 человека выздоровели.

Есть подозрение на первый случай заболевания в Тибете. Если он подтвердится, можно будет говорить, заболевание распространяется не только в густонаселенных территориях.

27 января был зафиксированы первые случаи передачи болезни от человека к человеку вне Китая. Всемирная организация здравоохранения подтвердила заражение человека от больного члена семьи во Вьетнаме. В Германии мужчина заразился новым коронавирусом от коллеги, который вернулся после поездки в Китай.

Подробно о симптомах инекции и методах ее предупреждения читайте в нашем материале



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