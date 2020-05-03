Мурашко об ограничительных мерах, возможности второй волны и тест-системах

03.05.2020, 20:42, Новости дня

Ограничительные меры в РФ частично сохранятся вплоть до создания вакцины от COVID-19 или эффективных медикаментов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Ограничительные мероприятия должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" вечером в воскресенье, 3 мая.

Министр здравоохранения отметил, что, если не будет создан популяционный иммунитет, есть риск возникновения второй волны заболевания, вызванного вирусом. По его словам, это может быть еще один пик, поскольку коронавирус все равно будет циркулировать в течение определенного времени.

Мурашко сообщил также, что в РФ зарегистрированы две тест-системы, которые позволяют определить, есть ли у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет.

Кроме того, он предостерег россиян от самолечения. По словам главы Минздрава, люди, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. "Хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало", — сказал он.

В настоящее время в России, по данным министра, инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40 процентов. Однако распределяются они неравномерно, в зависимости от уровня заболеваемости в том или ином регионе.

Говоря о деятельности краев и областей в связи с распространением инфекции, Мурашко констатировал, что отдельные регионы не смогли вовремя отреагировать на возникшую угрозу и несвоевременно начали мобилизационные мероприятия.

Что касается возможности введения в РФ так называемого паспорта иммунитета, Мурашко считает это технически возможным, поскольку данные обо всех заболевших коронавирусом уже содержится в специальной базе.

Министр также отметил, что в условиях режима самоизоляции россияне стали больше употреблять алкоголь. "В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3 процента. И оно достаточно равномерно", — сказал Мурашко. При этом он напомнил, что при лечении вирусной инфекции, и коронавирусной в частности, алкоголь лишь ослабляет иммунитет.

Глава Минздрава накануне сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1", что в РФ число пациентов, которые находятся в реанимации и подключены к аппарату ИВЛ, ежедневно колеблется от 1000 до 1400. В министерстве знают про каждого такого пациента, заверил он.