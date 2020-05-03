Тренер сборной Нидерландов угодил в больницу

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03.05.2020, 20:42, Новости дня

Главный тренер сборной Голландии по футболу Рональд Куман был госпитализирован в одну из клиник Амстердама. У 57-летнего Кумана возникли проблемы с сердцем.

Как сообщает РИА Новости, Куман перенес шунтирование сердца. Его состояние оценивается как стабильное. Сроки выписки Рональда Кумана и его возвращения к обязанностям пока неизвестны. Куман занимает этот пост два года. Под его руководством голландцы пробились в финальную часть чемпионата Европы.

Рональд Куман в прошлом знаменитый защитник сборной Голландии, "Аякса", ПСВ и "Барселоны". В 1988 году он выиграл чемпионат Европы. В 1992 году гол КУмана принес "Барселоне" победу в финале Лиги чемпионов.



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