Рекомендации по самоизоляции должны быть готовы к 5 мая

03.05.2020, 20:42, Новости дня

Какие конкретные меры по борьбе с коронавирусом предпринимаются в России?

Продление режима нерабочих дней — дополнительное бремя для российской экономики, и президент требует неукоснительно соблюдать все государственные меры поддержки граждан и бизнеса. Каждый пункт списка — под его личным контролем.

"Первое. Как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией?, — сообщил Владимир Путин. Второе. Как решен вопрос о специальном страховании для таких специалистов, которые сегодня рискуя жизнью и здоровьем помогают больным? Третье. Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Четвертое. Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке — 12 130 рублей в апреле, мае, июне. Прошу доложить, как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь".

И губернаторы — докладывают: практически в каждом регионе организованы еще и свои дополнительные выплаты. Расширенные полномочия позволяют главам областей это решать самостоятельно.

"Мы стали доплачивать до северного МРОТ — это 27 800 рублей. И это смягчило финансово-экономическую ситуацию в нашем регионе", — сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Коронавирус ударил не только по малому и среднему бизнесу, под угрозой оказались глобальные рынки, об этом президент говорит на совещании, посвященном российской энергетике.

"Россия была инициатором нового соглашения ОПЕК+, по которому мировая добыча нефти снижена почти на десять миллионов баррелей в сутки, и рынок уже отреагировал: с 1 мая, когда договор вступил в силу, цены на бирже растут", — отметил Путин.

Топливно-энергетический комплекс — основа любой современной экономики, и от стабильного функционирования нефтеперерабатывающих заводов во многом зависит и то, как поведут себя остальные отрасли промышленности в стране. Дефицита топлива — особенно в нынешней сложной ситуации — ни в коем случае нельзя допустить, как и проблем с обеспечением электричеством, тем более когда для только что построенных объектов здравоохранения требуются все новые и новые мощности.

"Более 50 тысяч дизель-генераторных установок энергоснабжения находятся в режиме готовности для того, чтобы в том числе обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений и аппаратов искусственной вентиляции легких", — подчеркнул министр энергетики Александр Новак.

Их используют прежде всего в больницах. Хотя сооружение, возведенное военными строителями, вовсе не временное, его ресурс — до полувека, и внутри оснащено по последнему слову техники.

Две такие клиники — в Нижнем Новгороде и Подмосковье — уже запущены, а всего в планах у Минобороны сдать в ближайшие две недели еще пятнадцать по всей стране. В типовом проекте учитываются даже климатические особенности, такие как повышенная сейсмическая активность на Камчатке.

К борьбе с коронавирусом подключились все российские ведомства без исключения. На дезинфекцию брошены отряды спасателей МЧС, но это вовсе не отменяет их повседневных обязанностей.

"К сожалению, мероприятия, направленные на ограничение распространения инфекции, не ограничивают ни распространение пожаров, ни подъем воды в реках", — отметил глава МЧС Евгений Зиничев.

Зиничев — единственный человек, который за все время самоизоляции появляется с Путиным за одним столом, — это тоже своеобразный показатель внимания к проблеме. Лесные пожары — в Сибири и на Дальнем Востоке.

А ведь еще далеко не все последствия прошлогодних стихийных бедствий ликвидированы. В Амурской области дороги так и остались размытыми, хотя средства на ремонт давно выделены.

"Решения приняты, согласованы, а необходимого результата нет. Все завязано в каких-то процедурах. Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами катайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", — сказал Владимир Путин.

Недопустимая бюрократия и в борьбе с лесными пожарами. Деньги, которые идут на их тушение, одинаковыми суммами распределяются из федерального бюджета по регионам, и, к примеру, в огромной Якутии на гектар леса приходятся какие-то копейки.

"В среднем по РФ получается, что на один гектар выделяется из федерального бюджета 199 рублей, по Красноярску — 8 рублей, у нас — 6 рублей 90 копеек", — констатировал глава Якутии Айсен Николаев.

"То, что просят субъекты Российской Федерации на исполнение переданных полномочий, — это 90 миллиардов рублей. Фактическое финансирование на сегодняшний день — это 32,9 миллиарда рублей", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Говорят не о том, что мало, хотя мало всегда, они говорят о диспропорции, о том, что где-то много дают, где пожаров нет, а где пожары, там дают меньше", — уточнил Путин.

Нельзя забывать о текущих делах, даже если экономика мобилизована на борьбу с коронавирусом. Мы стали производить в десять раз больше аппаратов искусственной вентиляции легких, в десять раз больше медицинских масок, в тридцать раз — защитных костюмов для врачей. В шестьдесят раз больше делать тестов. Дополнительно развернуты 116 тысяч специализированных коек в больницах.

Примером для регионов может служить Москва — тут и тестирование увеличено вдвое, и быстровозводимые конструкции выросли за считаные дни у всех крупнейших столичных больниц. В эти корпуса собираются поместить не очень тяжелых пациентов.

"Для того чтобы увеличить мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь, возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, создаем временные госпитали", — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

А на случай, если и этого будет недостаточно, заранее оборудуют четыре огромных комплекса — на ВДНХ, в Крылатском, в Сокольниках и на Красной Пресне — взяв за основу уже существующие павильоны, спорткомплексы и торговые центры. Два модуля будут готовы уже к середине мая, а еще два — к концу. Вот что означает работать на опережение.

К этому призывает президент и одновременно объявляет и о новых мерах поддержки, и о планах по восстановлению экономики: "Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики".

К 5 мая должны быть готовы рекомендации по выходу из самоизоляции, чтобы с 12-у постепенно ослаблять ограничения. Конечно, если позволит эпидемиологическая обстановка, — это сейчас самый важный фактор.

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"Вести недели"