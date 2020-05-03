Мнение: Коронавирус в КНДР, плотность жизни в Южной Корее и расходы стран на науку

03.05.2020, 20:35, Разное

1. В последние несколько недель западные СМИ вовсю распускали слухи, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын то ли скрылся где-то в тайном бункере, то ли вообще умер. Правдоподобности слухам придавала эпидемия коронавируса, которая, предположительно, охватила в том числе и такое закрытое государство, как КНДР:

https://lenta.ru/news/2020/04/24/north/

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны. С такой оценкой выступил бежавший из страны Ким Ми Ёнг, когда-то занимавший высокий пост в правительстве КНДР, передает Daily Mail.

По его словам, режим «отчаянно пытается» скрыть реальное число погибших и боится, что люди узнают правду. По мнению Ким Ми Ёнга, информация о том, что в Северной Корее нет ни одного инфицированного — «абсурдная ложь». «Истинное число заражений, скорее всего, огромно… Возможно, эти цифры даже больше, чем мы можем вообразить», — опасается он.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

КНДР, на самом деле, не такая уж закрытая страна. Северные корейцы участвуют в международных соревнованиях, общаются с иностранцами по дипломатической линии, там есть туризм. Гастарбайтеры из КНДР работают в Китае, где возник COVID-19.

Поэтому у нас нет оснований считать, что каким-то чудесным образом в Северной Корее нет ни одного заболевшего. Вместе с тем у нас нет оснований и считать, что коронавирус ударил по КНДР как-то особенно сильно. Это бедная коммунистическая страна — сделать значительно хуже, чем там уже есть, коронавирус сможет навряд ли.

Сам Ким Чен Ын, кстати, оказался скорее жив, чем мёртв. Он даже открыл какой-то завод по производству удобрений:

https://lenta.ru/news/2020/05/02/fotki/

2. Читатель warhal высказался по поводу вымирания Южной Кореи и привёл собственное объяснение причин низкой рождаемости в восточноазиатских странах:

https://olegmakarenko.ru/1791459.html?thread=729934563#t729934563

Чтобы свести весь пафос на нет, достаточно некоторое время пожить в этих странах и почувствовать нечеловеческую запрессованность муравьев на крошечной территории.

Чисто в качестве зарисовок.

Я возил корейца на Северсталь в Череповец. Когда он проехал несколько часов по безлюдным дорогам, попросил купить карту России. Нашёл Москву, Череповец стал искать где то примерно в районе Иркутска. Я показал ему местонахождение по карте в нескольких сантиметрах. Был шок.

– Мы сюда ехали целые сутки по безлюдным местам?!

Потом ещё и отвез от черепа сотню км на дачу к другу, выпить водки. После того как мы час еще и блудили по лесу выехали на рыбинку к одинокому дому, он сказал – твой товарищ отважный человек, он осваивает новые территории. Здесь через какое то время будет посёлок?

– Да нет, говорю. просто побухать ездим.

Во время ответного визита, он повез меня в корейские горы.

Горы начинались прямо у подъезда какого то небоскреба. По всей горе как по небоскребу ползали тысячи корейцев, а чтобы дойти на вершину, нужно выдержать прессинг сотни фанатов, орущих что-то там по корейски на самой вершине. Городскую обувь можно не снимать.

Ну их нафиг.

В Японии запрессовано на крошечных островках 120 млн. человек. Вся Россия с её необъятной землёй – 150.

О каком вымирании вы говорите? По сравнению с ними – у нас здесь население вообще только в Москве есть.

Уменьшиться их демография раза в два – жить там станет в принципе возможно.

Сейчас нормальный русский человек там не проживёт и месяца. Мне хватило.

3. Южная Корея возглавляет список стран мира по расходам на науку. В процентах от ВВП там тратят на научные исследования (НИОКР) в 4 раза больше, чем в России:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-stran-po-zatratam-na-nauku-v-procentah-ot-vvp-5e3d6c903aa8ed76a4778ca7

Конечно, одними НИОКРами финансирование науки не исчерпывается. Но, тем не менее, показатель Южной Кореи весьма впечатляет.

К вопросу о том, почему Южная Корея смогла довольно-таки быстро прекратить распространение коронавируса. Там проявили привычный исследовательский подход: начали сразу эффективно отслеживать все контакты заразившихся и сажать их на карантин. Дисциплинированность населения и умные методы борьбы дали отличный результат.