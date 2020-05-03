 

Автоугонщики назвали самые уязвимые места в защищённых машинах

03.05.2020, 20:30, Разное

На сегодняшний день производители машин представляют весьма совершенные противоугонные средства для транспортных средств, но даже в защищённых транспортных средствах имеются уязвимые места. Автоугонщики рассказали, на что нужно в первую очередь обратить внимание.
В большинство современных машин уже на заводе устанавливается противоугонная система. Её качество напрямую зависит от производителя. Как правило, представители азиатского рынка комплектуют продукцию недорогими средствами защиты, а вот немецкий автопром выделяется на их фоне. Тем не менее, идеальной системы нет, и злоумышленники располагают достаточным набором аппаратуры, чтобы обойти защиту. Известно, основная функция сигнализации – это оповещение владельца об опасности, но в РФ её часто ставят ради возможности осуществлять автозапуск, что удобно. При этом специалисты отмечают, наличие бесключевого режима становится причиной взлома, поскольку его легче обойти. Профессионалы перехватывают и используют радиометку, дублируя сигнал, после чего беспрепятственно проникают в салон. Не даёт достаточной защиты и механическая система блокировки. Она помогает лишь в людных местах, поскольку при взломе нужно использовать электроинструмент. Если же у преступника будет 5 минут, он легко сможет вскрыть транспортное средство.

Автоугонщики отметили, нужно не скупиться на сигнализации, поскольку от её цены зависит и качество. Дорогая система имеет непростые блоки, взлом которых окажется проблемой, но следует не забывать, что не менее важной деталью является качественный замок для капота. Именно под ним находится аккумулятор и другие электрические узлы, доступ к которым и необходим злоумышленникам.



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