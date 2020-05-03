Ученые: Новый биочип может значительно ускорить тестирование лекарств

03.05.2020, 20:30, Разное

Из-за пандемии коронавируса исследователи вновь заговорили о потребности людей в более современных препаратах. Тем не менее, несмотря на быстрое синтезирование того или иного лекарства, оно проходит многочисленные исследования длительностью в несколько лет. Благодаря новой разработке зарубежных ученых под названием «тело на чипе», вышеназванная процедура значительно ускоряется.

Как известно, на создание любого лекарства уходит много времени и средств. Более того, лишь 1 из 7 препаратов в конечном итоге пройдет все клинические испытания, в результате чего его допустит на аптечные полки. При этом, не стоит забывать об этическом вопросе вроде испытания на животных. «Тело на чипе» позволит очень быстро выяснить последствия того или иного лекарства для людей. В своей научной работе исследователи разработали специальную систему, состоящую из нескольких органов, соединенных в одну платформу, функционирующую практически как единый организм.

Ученые более 20 дней поддерживали жизнеспособность системы, что позволило им научиться определять концентрацию химических веществ по всем органам. Для большей достоверности информации использовался никотин, ведь его воздействие на человека известно очень подробно. Результаты полностью сходятся с общепринятыми, поэтому созданная технология эффективная, подчеркивают эксперты. В дальнейшем авторы проекта намерены усовершенствовать свою разработку.