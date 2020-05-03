Марию Погребняк заподозрили в новой беременности из-за странного видео в розовом боди

03.05.2020, 20:30, Разное

Мария Погребняк часто балует подписчиков в Instagram интересными и яркими публикациями. Дизайнер разместила странный ролик в розовом боди, из-за которого пользователи Сети заподозрили супругу футболиста в очередной беременности.

Многодетная мать позирует в кадре в боди розового цвета с леопардовым принтом, черных колготках и туфлях на высоком каблуке. Мария Погребняк “прогуливается” в таком виде по дорожке во дворе, держа в руках лопату. Подписчики аккаунта жены Павла Погребняка принялись поздравлять ее с грядущим пополнением в семье, ведь обтягивающий наряд подчеркнул, как показалось некоторым, округлившийся живот светской львицы.

Мария Погребняк не стала отвечать на комплименты и поздравления по поводу вероятной беременности. Некоторые комментаторы посчитали, что во время самоизоляции знаменитость просто немного поправилась, хотя для нее это не проблема. После рождения троих детей Погребняк смогла вернуть себе прежние формы и теперь с удовольствием демонстрирует свои успехи в социальной сети, а также помогает стать стройнее всем желающим.